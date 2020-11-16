المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لودية جنوب إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة سعد الشهري، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته الودية الثانية ضد جنوب إفريقيا.

المنتخب السعودي جاهز:

وأجرى الأخضر الأولمبي اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بدأت بمران ترفيهي، أعقبه مناورة مصغّرة تم العمل فيها على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأولمبي ضد جنوب إفريقيا وديًّا، عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الثلاثاء، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، علمًا بأن الأخضر حسم الودية الأولى لصالحه بنتيجة 3/ 2.

الاستعداد لأولمبياد طوكيو:

ويأتي معسكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في جدة، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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