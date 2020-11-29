السودان تسجل 540 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 20 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 17404 حالات، منها 10175 حالة تعافي، فيما بلغت الوفيات 1235 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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