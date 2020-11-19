السومة يقترب من المشاركة ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

ازدادت فرص مشاركة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة في مباراة الشباب المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

السومة يقترب من العودة

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أن عمر السومة سيتمكن من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية خلال اليومين المقبلين بعد تعافيه من إصابة الركبة، ما يزيد من حظوظه للمشاركة ضد الشباب.

وكان النادي الأهلي قد أكد أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها السومة أثبتت معاناته من بعض الآلام في الركبة، ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل قبل العودة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال والشباب أصحاب المركزين الأول والثاني.

ويلعب الأهلي ضد الشباب على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم 23 من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر