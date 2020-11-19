الشؤون الإسلامية: تجهيز 15 ألف جامع لاستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء

المواطن - الرياض

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة الـ15 ألف جامع بمختلف مناطق المملكة، وفق البروتوكولات الصحية لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء لهذا العام يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- وذلك يوم غد الخميس تأسيًا بسنة النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم- عند تأخر نزول المطر.

فيما نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر حسابها الرسمي في منصة “تويتر”، بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، وفق تعميم الوزارة والذي حدد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجه عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة والتأكيد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول به لضمان سلامة وصحة المصلين.

كما أكد الوزير آل الشيخ على الأئمة والدعاة القيام بدورهم في حث المصلين وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.

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