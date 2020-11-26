الشباب يستهدف صدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز ضد ضمك، وانتزاع صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد ضمك

ويلعب الشباب ضد ضمك عند الساعة 5:40 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الليوث في الحصول على نقطة ثمينة أمام الأهلي في الجولة الماضية، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، وقدم اللاعبون بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا مستوى مميزًا؛ رغم غياب أكثر من لاعب للإصابة.

ويطمح كايشينيا لمواصلة الظهور بشكل مميز ضد ضمك غدًا، أملًا في تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي سيخوض مباراته بالجولة السادسة، يوم الخميس المقبل.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال الخمس جولات الماضية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة الغد المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل ضمك الترتيب بنقطة واحدة.

شارك الخبر