الشباب يقترب من تجديد عقد عبدالله الحمدان

المواطن - مروة نبيل

تقترب إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان من تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان للاستمرار مع الليوث لفترة أطول.

الشباب يُبقي الحمدان

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الشباب تقدم بعرض للاعبه عبدالله الحمدان لمدة 3 سنوات بقيمة 5 ملايين في الموسم الواحد، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أن المهاجم رفض هذا العرض.

وقال نجم الليوث السابق، سعيد العويران: “وعدني نادي الشباب خيرًا بحسم الأمر قريبًا، واللاعب متفهم ومتجاوب مع عروض النادي، وسيتم الاجتماع بكل الأطراف لتوقيع عقد التجديد”.

وواصل العويران خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “أتمنى أن نقفل هذا الملف قريبًا، ووجودي محبة للشباب ونجوم النادي، والبحث عن استقرار النادي والحرص على بقاء مكتسباته”.

الحمدان مستقبل الهجوم

وتابع: “يهمني في المقام الأول بقاء اللاعب في النادي، والحمدان سيكون مستقبل الهجوم السعودي قريبًا ولا أريد أن يغادر أسوار النادي الأبيض، وأحاول أن أصل بالأطراف لنقطة التقاء تضمن بقاءه”.

ولفت سعيد العويران إلى أن الحمدان استطاع خلال دقائق في حسم مباراة فريقه أمام النصر، حيث تسبب في ركلة جزاء في الوقت القاتل، لينجح في قيادة الليوث في تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد.

واختتم العويران تصريحاته قائلًا: “النادي حريص على بقاء الحمدان وغيره من نجوم الفريق، والأمور الأخرى سيتم حسمها قريبًا والأهم ألا يغادر الحمدان النادي”.

وتسعى الإدارة الشبابية لتجديد عقد عبدالله الحمدان قبل فترة الانتقالات الشتوية، التي ستسمح له التوقيع لأي فريق آخر، دون الرجوع لإدارة ناديه، في ظل اهتمام قوي من جانب نادي الهلال.

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