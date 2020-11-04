المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي محمد الشيخي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يعيش مرحلة صعبة خلال الفترة الحالية، متمنيًا في الوقت ذاته التزام جميع اللاعبين بالإجراءات الاحترازية.

النصر يُعاني

وقال محمد الشيخي: “النصر يعيش وضعًا مأساويًا بعد إصابة لاعبيه، وخاصة بعد إصابة مدربه وفقدان نقاط المباريات السابقة، وحتى لا تستمر الأزمة يجب أن يكون للجانب الإداري دور مهم”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “رياضة ميديا” على القناة الرياضية السعودية: “لم يكن هناك التزام من اللاعبين بالاحترازات الطبية في الجولات الثلاث من الدوري، وبسبب ذلك تصاعدت عدد الإصابات بين اللاعبين”.

وكان العالمي قد أعلن في وقت متأخر أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى 14 مصابًا، حيث انضم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى القائمة.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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