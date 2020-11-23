العالمي يتكفل بقيمة طاقم حكام ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

سيقود الحكم الأوروجوياني أندريس كونها مباراة الهلال والنصر التي تنطلق اليوم الاثنين بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الناقد الرياضي والإعلامي علي العنزي مغردًا أن النصر سيتكفل بقيمة الطاقم التحكيمي للديربي رغم أن المباراة اليوم على أرض الهلال.

وكان سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر، أطلق تعليقًا مثيرًا حول الحكم الأوروجوياني الذي سيدير مباراة الديربي.

تعليق مثير من الصرامي عن حكم ديربي الهلال والنصر

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “لقد أعادوا الحكم الغشيم، وقريبًا سيتم إعادة موظف الـVAR ، حسبنا الله”.

وستنطلق مباراة الهلال ضد العالمي اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يسعى العالمي للفوز للاقتراب من الصدارة والمنافسة على الدوري، بينما الفوز يضمن لـ الهلال البقاء في المركز الأول والمنافسة مع نادي الشباب. أفضلية تهديفية لأجانب الهلال في الديربي وقبل انطلاق ديربي الهلال والنصر، تمكن الأجانب في الهلال من إحراز 19 هدفًا في الديربي، بينما سجل لاعبو النصر الأجانب 14 هدفًا. وسجل كل من: “كارلوس إدواردو 4 أهداف، بافيتيمبي جوميز 4 أهداف، عمر خربين 3 أهداف، ويسلي لوبيز هدفين، رادوي هدفًا، تياجو نيفيز هدفًا، إلتون ألميدا هدفًا، نيكولا ميليسي هدفًا، أشرف بن شرقي هدفًا، جيوفنكو هدفًا” للهلال في شباك النصر. بينما سجل كل من: “حمدالله 4 أهداف، برونو أوفيني هدفين، رودريغيز هدفين، مارين توماسوف هدفين، إلتون جوزيه هدفًا، جونيور كابانجا هدفًا، محمد فوزير هدفًا، جوليانو هدفًا”. وفي وقت سابق، اتجه كل من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لإجراء بعض المفاجآت من أجل الفريق المنافس قبل بدء ديربي الهلال والنصر.

شارك الخبر