العالم يعلق آمالًا على قمة العشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي وسط أزمة كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تستضيف السعودية، اليوم، قمة العشرين G20 التي تضم أقوى الاقتصادات في العالم، وسط ترقب وآمال منعقدة على الوصول إلى نتائج تحقق التعافي الاقتصادي وتعزز الاستجابة للأزمة المالية العالمية خلال تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وبحسب صحيفة دويتش فيله الألمانية، فإن أهم الاقتصادات الصناعية والناشئة في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تخطط لاستثمار نحو 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي من تأثير الوباء، وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 21 مليار دولار للقاحات والأدوية والعلاج.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهد البنك الدولي بمبلغ 14 مليار دولار لمساعدة أفقر دول العالم على التعامل مع التزامات ديونها.

وتابع تقرير الصحيفة الألمانية: سيناقش 19 من رؤساء الدول والحكومات وممثلي الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت هذه المبالغ الهائلة ستكون كافية، أو ما إذا كان هناك حاجة لتخصيص المزيد وذلك بالإضافة إلى مسألة توزيع اللقاحات.

وقال النائب البلجيكي مارك تارابيلا لـ DW: تتعلق قمة العشرين حول القضايا العالمية مثل الأزمة الاقتصادية وطريق الخروج منها، وتغير المناخ، وتمكين الفئات من الشباب والنساء، وهي ملفات أساسية ومهمة للاقتصاد العالمي ولتحقيق تعافي الأسواق.

ويُذكر أن قمة العشرين G20 التي تستضيفها الرياض افتراضيًا تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تُعقد اليوم وغدًا، ومن المرتقب أن ترسي أسس التعافي الأكثر شمولية ومتانة واستدامة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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