العثور على جثث جنود مكبلين شمال إثيوبيا

المواطن - متابعة

عثر الجيش الوطني في إثيوبيا على جثث من أفراده تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم في إقليم تيغراي، شمال البلاد والذي يشهد حركت تمرد على الحكومة المركزية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخميس، إنه تم العثور على عدد من الجنود مقتولين بعد تكبيلهم دون أن يحدد عدد الجنود.

وبالأمس أصيب عدد من الأشخاص في انفجار قنبلة أسفل جسر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار له علاقة بالصراع في إقليم تيغراي الشمالي حيث تشن القوات الإثيوبية عملية عسكرية فيه.

من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن وكالات الإغاثة التي تعمل في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة بشمال إثيوبيا إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع المنطقة لا تزال مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.

وذكر التقرير أن “الانتقالات غير مسموحة من تيغراي وإليها، ونتيجة لذلك ترد تقارير عن نقص في السلع الأساسية يؤثر، أشد ما يؤثر، على الفئات الأكثر ضعفاً”.

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