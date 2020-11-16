العفالق يعلن قيمة بيع ثلاثي الفتح لناديي الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد العفالق، قيمة بيع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، حبيب الوطيان وعلي لاجامي وعلي الحسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المالية.

العفالق يكشف قيمة بيع ثلاثي الفتح:

وانتقل المدافع علي لاجامي ونجم خط الوسط علي الحسن إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فيما انضم حارس المرمى حبيب الوطيان إلى الهلال.

وأشار العفالق خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، إلى أن قيمة بيع الثلاثي إلى الهلال والنصر وصلت إلى 60 مليون ريال، موضحًا أنه سيستغل هذه الأموال، لتطوير البنية التحتية وبناء ملعبين فرعيين، وبناء أكاديمية لتخريج المواهب، وتطوير الفئات السنية.

دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مرة والخسارة في مواجهة.

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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