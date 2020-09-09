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علي لاجامي في النصر لـ5 سنوات رسميًا
لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل

علي لاجامي في النصر لـ5 سنوات رسميًا

2020/09/09
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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علي لاجامي في النصر لـ5 سنوات رسميًا علي لاجامي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 علي لاجامي نصراوي
1.1 صفقة النصر الجديدة مع الفتح

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع علي لاجامي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

علي لاجامي نصراوي

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب علي لاجامي أثناء توقيع عقود انضمامه إلى العالمي رسميًا، كما ظهر وهو يرتدي قميص الأصفر.

علي لاجامي في النصر
علي لاجامي

وعلق قائلًا: “رسمياً وقعت إدارة نادي النصر قبل قليل عقداً مع علي لاجامي بعقد يمتد لخمس سنوات؛ وذلك بعد أن اتفقت إدارة نادي النصر على شراء المتبقي من عقد اللاعب مع ناديه الفتح، متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه العالمي”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن لاجامي سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مقابل 25 مليون ريال، وبدعم من أعضاء الشرف، وذلك بخلاف حصة اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

علي لاجامي مع النصر
لاجامي أثناء توقيع العقود

صفقة النصر الجديدة مع الفتح

وكان صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في أغسطس 2018 قادمًا من الخليج، ومدد عقده العام الماضي لمدة 5 أعوام مقبلة، بعد أن قدم مستوى مميزًا مع النموذجي.

وشارك اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في 22 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وساهم مع زملائه في إنقاذ فريقهم من الهبوط وضمان البقاء في الموسم المقبل.

 

علي لاجامي
لاجامي بعد التوقيع


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