العنزي: النصر سيعود للمنافسة وأؤيد رحيل فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي محمد العنزي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يستطيع أن يعود إلى المنافسة مرة أخرى، رغم تعرضه لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر يمر بظروف صعبة وأخطاء تحكيمية:

وقال محمد العنزي: “النصر خسر بظروف صعبة وأخطاء تحكيمية.. الحكم لم يحتسب خطأ لكي لا يعطي بانيغا كرت أصفر ثاني ويطرده.. لماذا الاتحاد السعودي يقف محامي للهلال آسيويًّا والآن لا يعمل شيء للعالمي؟”.

وتابع العنزي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “النصر سيعود إلى المنافسة لكن أطالب الاتحاد السعودي أن يثبت على موقفه.. هذه الجائحة خارج عن إرادة أي إدارة وفريق”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أنا مع رحيل فيتوريا.. ولا أتوقع دياز بديل جيد.. فيتوريا ذو قيمة كبيرة لكن لا أعلم ما هو السبب.. أنا مع مدرب عمل في الدوري السعودي.. ويتمنى أن يستقيل سعد الشهري ويعود لتدريب النصر”.

السويكت وفيتوريا ينتقدان حكم مباراة الشباب:

وأُقيمت مباراة الشباب ضد النصر على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس العالمي، صفوان السويكت قد أعرب عن استياءه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة فريقه ضد الشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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