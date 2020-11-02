‎الرئيسية
الرياضة
العنزي: النصر سيعود للمنافسة وأؤيد رحيل فيتوريا
بعد خسارته أمام الشباب بثنائية

العنزي: النصر سيعود للمنافسة وأؤيد رحيل فيتوريا

2020/11/02
الساعة 12:24 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
61
0
طباعة
العنزي: النصر سيعود للمنافسة وأؤيد رحيل فيتوريا لاعبو النصر
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر يمر بظروف صعبة وأخطاء تحكيمية:
1.1 السويكت وفيتوريا ينتقدان حكم مباراة الشباب:

أكد الإعلامي محمد العنزي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يستطيع أن يعود إلى المنافسة مرة أخرى، رغم تعرضه لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر يمر بظروف صعبة وأخطاء تحكيمية:

وقال محمد العنزي: “النصر خسر بظروف صعبة وأخطاء تحكيمية.. الحكم لم يحتسب خطأ لكي لا يعطي بانيغا كرت أصفر ثاني ويطرده.. لماذا الاتحاد السعودي يقف محامي للهلال آسيويًّا والآن لا يعمل شيء للعالمي؟”.

وتابع العنزي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “النصر سيعود إلى المنافسة لكن أطالب الاتحاد السعودي أن يثبت على موقفه.. هذه الجائحة خارج عن إرادة أي إدارة وفريق”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أنا مع رحيل فيتوريا.. ولا أتوقع دياز بديل جيد.. فيتوريا ذو قيمة كبيرة لكن لا أعلم ما هو السبب.. أنا مع مدرب عمل في الدوري السعودي.. ويتمنى أن يستقيل سعد الشهري ويعود لتدريب النصر”.

 

النصر
لاعبو العالمي

السويكت وفيتوريا ينتقدان حكم مباراة الشباب:

وأُقيمت مباراة الشباب ضد النصر على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس العالمي، صفوان السويكت قد أعرب عن استياءه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة فريقه ضد الشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي النصر
جانب من المباراة

ذات صلة :
  • رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بالهدايا وواجب الضيافة
    •
  • 430 ألف ريال مقابل 3 شواهين في مزاد نادي الصقور
    •
  • المهنا: هدف الشباب تسلل وحكم الـVAR المسؤول عن الأخطاء
    •
  • هل البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية؟
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :