العويس معتذرًا: ظهرت بمستوى باهت ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

اعتذر حارس مرمى النادي الأهلي، محمد العويس، عن مستواه خلال مباراة فريقه ضد الشباب اليوم، مؤكدًا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.

العويس يعتذر عن مستواه:

وقال العويس بعد نهاية مباراة الأهلي ضد الشباب: “نقاط المواجهة كانت في المتناول، وأنا واحد من الذين تسببوا بالنتيجة اليوم، لم أكن في يومي ولم أكن حاضرًا”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “ظهرت في مستوى باهت أمام الشباب، وأتمنى من الجمهور أن يسامحني، ويعدي هذه المباراة لي، وأنا من يتحمل نتيجتها، وسأعوضهم في المباريات المقبلة”.

وتابع: “عودتي كانت جيدة، وحدثت بعض الأخطاء والتي أتحمل نتيجتها اليوم ومنها هذه النقطة، والشكل الفني لدينا هجومي بحت، ومن الطبيعي أن تكون خطوطنا الدفاعية مكشوفة بعض الشيء، وأنا رجل وقت الخطأ أعترف”.

وتسبب حارس المرمى محمد العويس العائد إلى المشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة في استقبال فريقه للهدف الثاني بعدما فشل في الإمساك بكرة سهلة، لينجح فواز الصقور في هز شباكه.

الأهلي ضد الشباب:

ولعب الأهلي ضد الشباب اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الشباب إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

شارك الخبر