الفراج لـ غوميز: أشكرك يا أسد على الهدية

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بعدما منحه هدية خاصة.

الفراج يشكر غوميز:

ونشر وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الهلالي وهو يوجه الشكر إليه، ويُقدم قميصه مع الزعيم هدية إليه.

وعلق وليد الفراج على الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “شكرًا جزيلًا كابتن غوميز على الهدية.. أنت نجم كبير، أشكرك يا أسد على القميص”.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لمواصلة التسجيل وأملًا في حصد لقب الهداف هذا الموسم.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

شارك الخبر