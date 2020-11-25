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الفوز شعار مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
ضمن منافسات الجولة الرابعة

الفوز شعار مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

2020/11/25
الساعة 1:49 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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الفوز شعار مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لاعبو اليوفي
المواطن - مروة نبيل
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1 دوري أبطال أوروبا:
1.1 برشلونة ويونايتد يفوزان بالأربعة:

أُقيمت 8 مباريات الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز.

دوري أبطال أوروبا:

وانطلقت مباريات الثلاثاء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين ضد تشيلسي وانتهت بتحقيق البلوز لفوز هام خارج ملعب بهدفين مقابل هدف، سجلهم؛ كالوم هودسون أودوي وأوليفييه جيرو، وأحرز سيرهو جيراسي هدف الفريق الفرنسي.

دوري أبطال أوروبا
لاعبو تشيلسي

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية من الفوز على مضيفه كراسنودار في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2/ 1، وسجل ثنائية الفريق الأندلسي إيفان راكيتيتش ومنير الحدادي، فيما أحرز واندرسون كامبوس هدف فريقه الوحيد.

إشبيلية
لاعبو إشبيلية

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند على ضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة، سجلها؛ جادون سانشو وثنائية للاعب إيرلينج هالاند، وفاز باريس سان جيرمان على لايبزيج بهدف نظيف سجله نيمار دا سيلفا.

باريس سان جيرمان
احتفال لاعبو سان جيرمان

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على ضيفه فيرينكفاروسي المجري بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائي اليوفي كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا، وأحرز ميرتو أوزوني هدف فريقه.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الفوز على زينيت بنتيجة 3/ 1، سجل ثلاثية الفريق الإيطالي، ماركو بارولو وثنائي للاعب تشيرو إيموبيلي، فيما تمكن أرتيم دزيوبا من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

دوري ابطال اوروبا
لاعبو لاتسيو

برشلونة ويونايتد يفوزان بالأربعة:

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف ضد نظيره برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفوز البارشا برباعية دون رد سجلها في الشوط الثاني عن طريق سيرجينو ديست وأنطوان جريزمان، وثنائية للاعبه مارتين برايثوايت.

برشلونة
لاعبو برشلونة

وظهر مانشستر يونايتد بشكل مميز ضد إسطنبول باشاكشهر، ونجح في الفوز برباعية مقابل هدف، سجلها ماركوس راشفورد ودانيال جاميس، بجانب ثنائية للاعبه برونو فرنانديز، فيما أحرز هدف الفريق التركي دنيز توروك.

مانشستر يونايتد
لاعبو مانشستر يونايتد
دوري ابطال اوروبا
نتائج المباريات

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