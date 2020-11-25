الفوز شعار مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت جميعها بتحقيق الفوز.

دوري أبطال أوروبا:

وانطلقت مباريات الثلاثاء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين ضد تشيلسي وانتهت بتحقيق البلوز لفوز هام خارج ملعب بهدفين مقابل هدف، سجلهم؛ كالوم هودسون أودوي وأوليفييه جيرو، وأحرز سيرهو جيراسي هدف الفريق الفرنسي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية من الفوز على مضيفه كراسنودار في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2/ 1، وسجل ثنائية الفريق الأندلسي إيفان راكيتيتش ومنير الحدادي، فيما أحرز واندرسون كامبوس هدف فريقه الوحيد.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند على ضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة، سجلها؛ جادون سانشو وثنائية للاعب إيرلينج هالاند، وفاز باريس سان جيرمان على لايبزيج بهدف نظيف سجله نيمار دا سيلفا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على ضيفه فيرينكفاروسي المجري بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائي اليوفي كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا، وأحرز ميرتو أوزوني هدف فريقه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الفوز على زينيت بنتيجة 3/ 1، سجل ثلاثية الفريق الإيطالي، ماركو بارولو وثنائي للاعب تشيرو إيموبيلي، فيما تمكن أرتيم دزيوبا من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

برشلونة ويونايتد يفوزان بالأربعة:

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف ضد نظيره برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفوز البارشا برباعية دون رد سجلها في الشوط الثاني عن طريق سيرجينو ديست وأنطوان جريزمان، وثنائية للاعبه مارتين برايثوايت.

وظهر مانشستر يونايتد بشكل مميز ضد إسطنبول باشاكشهر، ونجح في الفوز برباعية مقابل هدف، سجلها ماركوس راشفورد ودانيال جاميس، بجانب ثنائية للاعبه برونو فرنانديز، فيما أحرز هدف الفريق التركي دنيز توروك.

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