الفيصلي يستهدف الفوز رقم 8 ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفيصلي للظهور بشكل جيد في مباراته المقبلة ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي ضد الاتحاد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، لعب الفيصلي ضد الاتحاد 20 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا طفيفًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، مقابل 7 انتصارات لعنابي سدير، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل عنابي سدير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، بعدما تجنب الخسارة في أول 4 جولات، حيث نجح في تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

شارك الخبر