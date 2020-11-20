الفيفا يُعلن موعد حفل جائزة أفضل لاعب بـ العالم في 2020

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد حفل جائزة أفضل لاعب بـ العالم في 2020 والمعروفة باسم جائزة The Best.

وذكر الفيفا اليوم الجمعة في بيان له أن حفل توزيع الجائزة سيقام يوم 17 ديسمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية، كما أضاف البيان أن الحفل سوف يشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأشار الفيفا إلى أن التصويت في الجائزة سوف يستمر من يوم 25 نوفمبر الجاري إلى التاسع من ديسمبر وذلك قبل الإعلان عن جوائز الحفل يوم 17 ديسمبر.

الفيفا تراجع عن فكرة إلغاء الحفل:

وكان الفيفا تراجع عن فكرة إلغاء الحفل، بعد أن أعلن مسبقًا إلغاءه بسبب تفشي فيروس كورونا؛ مما أدى لتأجيل الدوريات الأوروبية في النصف الأول من عام 2020، وعادت مع بداية شهر يونيو الماضي.

ميسي آخر المتوجين بـ جائزة أفضل لاعب بـ العالم:

يذكر أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين هو من تُوج بجائزة أفضل لاعب بـ العالم في عام 2019 متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.

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