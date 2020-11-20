القاسم يكشف ماذا فعل اتحاد القدم لتأجيل مباريات الهلال وسبب رفض الآسيوي؟

المواطن - محمد سمعه

وضح إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، سبب رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يُعلن استبعاد الزعيم من البطولة.

اتحاد القدم حاول تأجيل 3 مباريات لـ الهلال

وتحدث القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “حاولنا تأجيل 3 مباريات للهلال وكنا في صفه والاتحاد الآسيوي رفض وأجاب “لو تم التأجيل ستتضرر الفرق الأخرى وسوف تحتج اتحاداتها”.

وأضاف القاسم: “القانون ينص على أن مشاركة أي فريق في مباريات دوري أبطال آسيا يجب أن يكون على الأقل بوجود 13 لاعبًا، وإذا دخل الفريق المباراة بقائمة أقل من 13 لاعبًا، يُعتبر منسحبًا من البطولة، وهذا قانون وضعه الاتحاد الآسيوي وطبقه على الزعيم”.

وواصل أمين عام اتحاد القدم قائلًا: “تفاوضنا مع الاتحاد الآسيوي من أجل تقليل فترة الحجر الصحي بسبب مشاركة الأندية السعودية في الدورة المجمعة بقطر، حيث كانت 14 يومًا، والاتحاد الآسيوي وافق على اقتراحنا وأصبحت مسحتين فقط، حيث إذا كانت سلبية، يُسمح للاعب بالمشاركة”.

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وأضاف القاسم: “مسارات الأندية في قطر كانت محددة.. الفحص الذي عمل في المطار للاعبي الزعيم قبل الوصول إلى الدوحة وأظهر 6 حالات وتم تحويلهم إلى فندق للحجر”.

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