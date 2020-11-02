القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي آخر 3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي للمحترفين في آخر 3 مواسم.

القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي:

وبلغت القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي 2018/ 2019، 387.97 مليون دولار، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأعلى قيمة سوقية في هذا الموسم بـ57.25 مليون دولار.

ووصلت القيمة السوقية للاعبين في 2019/ 2020، 397.77 مليون دولار، وكان النادي الأهلي هو الأعلى قيمة بـ63.15 مليون دولار، وبلغت قيمة اللاعبين في البطولة هذا الموسم 315.08 مليون دولار، ويُعد الهلال الأعلى قيمة سوقية بـ46.73 مليون دولار.

انطلاقة الموسم الحالي:

وانطلقت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثالثة كالتالي؛ الفتح في الصدارة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال، الفيصلي والشباب، ثم الاتفاق بـ6 نقاط، متساويًا مع القادسية والأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر