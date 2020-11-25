الكشف عن تفاصيل داكار السعودية 2021 بمشاركة وزير الرياضة

المواطن - مروة نبيل

ينطلق، بعد قليل، المؤتمر الصحافي للكشف عن كافة تفاصيل رالي داكار السعودية 2021، بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

رالي داكار السعودية 2021

وأشار حساب داكار في السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منظمة “آموري سبورت” الجهة المنظمة لمنافسات داكار السعودية 2021 عن عقد مؤتمرًا صحافيًا عن بُعد، اليوم، للإعلان عن تفاصيل السباق.

وسيُقام رالي داكار خلال الفترة من 2 وحتى 15 يناير المقبل، وسيكون من 12 مسارًا جديدًا بالكامل؛ ويضم جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

أبرز المشاركين في المؤتمر

وكشف حساب داكار في السعودية الرسمي على “تويتر”، عن أبزر المشاركين في المؤتمر، وهم؛ وزير الرياضة، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

ومن المقرر أن يُشارك في المؤتمر الافتراضي اليوم أيضًا، يان لو موانير، الرئيس التنفيذي لمنظمة آموري سبورت، دايفيد كاستيرا، مدير رالي داكار، وفريق منظمة آموري.

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