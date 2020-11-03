المواطن - مروة نبيل

وجه الناقد الرياضي موسى المحياني نصيحة إلى جماهير النصر بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أمام تحدٍّ كبير للدفع بالأرجنتيني بيتي مارتينيز والمغربي نور الدين أمرابط معًا.

المحياني ينصح النصراويين:

وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا زلت أعتقد بما ذكرته أن يكون بطل هذا الدوري الأقل كمعدل نقاط.. تعثر النصر في أول ثلاث جولات لن يخرجه من المنافسة كما أعتقد”.

وتابع المحياني تغريدته قائلًا: “أتمنى أن يكون الهدوء ديدن النصراويين في هذه الفترة وقبل ذلك الثقة بامتلاك فريقهم الجودة العالية للعودة وفي حاجة الوقت للوصول للتوليفة الأمثل إن شاء الله”.

تحدٍّ كبير أمام فيتوريا:

وشدد المحياني على أن أداء العالمي سيتحسن بعد شفاء لاعبيه، وعلق قائلًا: “عودة المصابين شفاهم الله سوف ترفع مستوى الفريق بما يتوافق مع قدراتهم الكبيرة”.

وأضاف: “ولكن التحدي الأكبر لفيتوريا هو إيجاد توليفة تحتوي نجمين مثل مارتينيز ومرابط دون أي خلل تنظيمي يفقد الفريق قوته في أي مرحلة من مراحل اللعب وهو أمر يحدد كثيرًا موسم الفريق وتميزه.. بالتوفيق للنصر بإذن الله”.

دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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