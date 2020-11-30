المريسل: بطولة النصر تساوي 10 بطولات للهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن البطولة الواحدة التي يُحققها النصر تُعادل 10 ألقاب يفوز بها غريمه التقليدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

بطولة النصر تُعادل 10 بطولات هلالية

وقال المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أعلم يقينًا أن بطولة لنادي النصر تساوي 10 بطولات يحققها الهلال بسبب حظ الهلال القوي والذي جعله متزعمًا البطولات”.

وتابع عبدالعزيز المريسل تغريدته قائلًا: “ومن أجمل ما في الأصفر الآن أن رجاله يعلمون أنهم يقاتلون للوقوف ضد الهلال وحظه.. نعم، لدى العالمي أخطاء وسيعالجها، الأهم من كل هذا أن العمل مستمر”.

العالمي يُعاني

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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