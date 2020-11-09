المريسل يكشف آخر تطورات المصابين بـ كورونا في النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل آخر المستجدات حول اللاعبين المصابين بـ فيروس كورونا في نادي النصر.

لاعب واحد من النصر ظهرت عليه الأعراض

وكتب المريسل منذ قليل عبر حسابه في “تويتر” : “جميع لاعبي العالمي المصابين بـ فيروس كورونا لا توجد لديهم أعراض ولله الحمد، وأمورهم طيبة بفضل من الله، باستثناء لاعب واحد توجد لديه أعراض بسيطة لكن أموره طيبة، دعواتكم لهم بالشفاء العاجل”.

شفاء وليد عبدالله من كورونا

وفي وقت سابق، أعلن الحارس وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ النصر عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب حارس العالمي عبر حسابه في Snap Chat: ” يا رب لك الحمد والشكر”.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج، علق على فوز العالمي الأول بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن فاز العالمي على القادسية بثنائية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري.

وقال الفراج في مقدمة حلقة أول أمس السبت من برنامج “الدوري مع وليد” : “حقيقة رغم غياب 13 لاعبًا عن العالمي ما بين إصابات وكورونا، يجب أن نرفع القبعة ونُحيي العالمي، لأنه يستحق التقدير”.

وأضاف الفراج: ” عودة العالمي للانتصارات، مهمة جدًّا لـ الدوري السعودي وقوته، رغم أننا لا زلنا في بداية الدوري والموسم”.

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