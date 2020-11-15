الملحم يوضح موعد حسم قضية احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم موعد حسم قضية احتجاج النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، وذلك بعد مباراة الفريقين في دور الـ4 من دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وكتب الملحم عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد”: ” ‏قال لي يقولون يا بو صقر إنهم قبلوا احتجاج العالمي؟ أولًا منهم اللي يقولون؟ ثانيًا يا أخي أنا وكالة يقولون بالنسبة لي ما وراها إلا الضجة! ثالثًا قُبل احتجاج العالمي أو رُفض الخاسر منهما سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي CAS. يعني السالفة علشان تُحسم تحتاج ثلاثة أسابيع تقريبًا”.

4 مفاجآت يجهزها النصر في ملف الاستئناف

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن هناك مفاجآت يجهزها العالمي في ملف الاستئناف الذي سيتقدم به ضد نادي بيرسبوليس.

كما أن ثاني بند كشفه العالمي في استئنافه هو عدم قانونية مشاركة فريق بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2020، بسبب عدم دفع مستحقات مالية لعدد من لاعبيه ومدربيه السابقين. الاتحاد الإيراني ارتكب مخالفة جسيمة وثالث بند هو في استئناف العالمي هو أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم خالف القانون بالموافقة على مشاركة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا رغم العقوبة الموقعة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم. أما البند الرابع فهو أن النصر، وجه تهمة للجنة الانضباط بانتهاك القانون عن طريق رفض الاحتجاج دون إبداء الحيثيات على رفض القرار.

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