4 مفاجآت يُجهزها النصر للاستئناف ضد بيرسبوليس

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي النصر في الفترة الماضية، الاستئناف ضد رفض لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتجاج العالمي الذي تقدم به ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، بعد لقاء الفريقين في دور الـ4 من دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك مفاجآت يجهزها العالمي في ملف الاستئناف الذي سيتقدم به ضد نادي بيرسبوليس.

بنود نارية في استئناف العالمي:

ووفقًا لـ Khabaronline فإن العالمي استعان بعدد من المحاميين الدوليين، كما قدم بنودًا جديدة في شكواه ضد لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.

كما أن ثاني بند كشفه العالمي في استئنافه هو عدم قانونية مشاركة فريق بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2020، بسبب عدم دفع مستحقات مالية لعدد من لاعبيه ومدربيه السابقين.

وثالث بند هو في استئناف العالمي هو أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم خالف القانون بالموافقة على مشاركة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا رغم العقوبة الموقعة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أما البند الرابع هو أن النصر وجه تهمة للجنة الانضباط بانتهاك القانون عن طريق رفض الاحتجاج دون إبداء الحيثيات على رفض القرار.

قرار مهم من الاتحاد الآسيوي حول استئناف النصر:

وكان الاتحاد الآسيوي قرر في وقت سابق منع 2 من لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري من النظر في الاحتجاج وهما الإيراني جاهانغير باغلاري رئيس اللجنة ونائبه القطري سلمان الأنصاري وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”، حيث جاءت هذه الخطوة حرصًا على وجود الشفافية الكاملة عندما يقدم العالمي استئنافًا جديدًا بعد رفض احتجاجه.

وتابعت الصحيفة أن الكوري الجنوبي ليم دونغ هو من سيرأس الاستئناف عندما يتقدم العالمي به وسيكون معه في اللجنة 3 أعضاء بواقع واحد من باكستان والثاني من فيتنام والثالث من ماليزيا.

شارك الخبر