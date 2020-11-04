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المنشطات تُتابع اللاعبين في مباراتين بـ دوري الدرجة الأولى
ضمن منافسات الجولة الثالثة

المنشطات تُتابع اللاعبين في مباراتين بـ دوري الدرجة الأولى

2020/11/04
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنشطات تُتابع اللاعبين في مباراتين بـ دوري الدرجة الأولى شعار اللجنة
المواطن - مروة نبيل
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1 المنشطات تُتابع اللاعبين
1.1 دوري الدرجة الأولى

يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأربعاء، في مباراتين ضمن منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

المنشطات تُتابع اللاعبين

وأشار حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراتي عرعر والشعلة، والجبلين والنهضة، وتم إبلاغ إداريي الفرق الأربعة بالإجراءات المتبعة للكشف.

وتتواجد لجنة المنشطات بشكل مستمر مؤخرًا، حيث شهدت مواجهات الشباب والتعاون والنصر والأهلي والاتحاد في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد فريق منها، بجانب مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري الدرجة الأولى

وتُقام 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تنطلق المواجهات بلقاء الجبلين ضد النهضة، ثم يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر مع نظيره الشعلة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب ضيفًا على نجران، فيما يلعب الخليج مع الحزم، وتُختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمباراة البكيرية ضد الدرعية.


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