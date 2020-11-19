النصر يدشن قميصه الثالث ويعرض لونه الجديد للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر اليوم الخميس عن طاقمه الثالث الذي سيرتديه بعد اللونين الأصفر والأزرق، وهما الطاقم الأول والثاني للموسم الجديد 2020/2021.

لون يظهر به الأصفر للمرة الأولى

وجاء القميص باللون الأحمر، ليكون لونًا جديدًا للمرة الأولى يظهر به الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مبارياته خلال الفترة المقبلة.

ولم يسبق للعالمي أن ارتدى قميصًا أحمر، حيث كان يرتدي الأصفر كزي أساسي واللون الأزرق كزي احتياطي.

بغلف يرد على تغريدة الفراج بشأن النصر

وفي وقت سابق، رد عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي على تعليق وليد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشأن استحواذ النصر على ملعب “مرسول بارك” مؤخرًا وتغيير اسمه من ملعب جامعة الملك سعود واستئجاره لمدة عشر سنوات.

ونشر بغلف فيديو للإعلامي وليد الفراج وهو يتحدث عن ملعب جامعة الملك سعود الذي استحوذ عليه أصفر العاصمة في فترة قديمة.

وعلق بغلف على رأي الفراج قائلًا: ” خرابة ! ، هل يعني ذلك أن العالمي كان يلعب في الدرة والملز، لن أذكر مسميات الملعبين، لأنهما أسمى وأكرم من أن يُمثل لها بكلمة خرابة، الآن هل سوف تطالب أن يحفز أهله وعائلته بما ذكرت، أتفق أنه لا يجب أن يسخر أحد فقد يكون رب الأسرة لا يملك المال، هذا الكلام يُقال في إعلامنا “.

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