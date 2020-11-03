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النصر يستعين بـ6 لاعبين شباب
استعدادًا لمباراة القادسية

النصر يستعين بـ6 لاعبين شباب

2020/11/03
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يستعين بـ6 لاعبين شباب جانب من المران
المواطن - مروة نبيل
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1 النصر يستعد:
1.1 العالمي في دوري محمد بن سلمان:

استدعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا 3 لاعبين من درجة الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية.

النصر يستعد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراته المقبلة ضد نظيره القادسية، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، ثم تواجد اللاعبون في النادي الصحي، وشهد المران تطبيق جوانب تكتيكية مختلفة.

النصر
مران الفريق اليوم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأمر الذي أثر على انطلاقته هذا الموسم.

 

النصر
جانب من المران

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة النصر والشباب
جانب من المباراة

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