النصر يستعين بـ6 لاعبين شباب

المواطن - مروة نبيل

استدعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا 3 لاعبين من درجة الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية.

النصر يستعد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراته المقبلة ضد نظيره القادسية، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، ثم تواجد اللاعبون في النادي الصحي، وشهد المران تطبيق جوانب تكتيكية مختلفة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأمر الذي أثر على انطلاقته هذا الموسم.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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