النصر يعرض 3 ملايين دولار على دان بيتريسكو

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت استقرت على المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمدربه البرتغالي روي فيتوريا.

النصر يفاوض دان بيتريسكو

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن إدارة العالمي ستقوم بإقالة روي فيتوريا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما دفعها للبحث عن مدير فني بديل.

وأشارت gsp الأرجنتينية، إلى أن المدير الفني لنادي كلوج، الروماني دان بيتريسكو، من أبرز المرشحين لخلافة فيتوريا في تدريب العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “المدرب الروماني، يجد اهتمامًا من نادي النصر، خاصة بعد الموسم الكارثي الذي يواجه العالمي حاليًا تحت قيادة فيتوريا، وخسارته لثلاث مباريات متتالية، ووصل عرضه لـ 3 ملايين يورو سنويًا، بما في ذلك جهازه المعاون”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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