الهلال يبدأ الاستعداد لمواجهة الفتح

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد تحقيقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر.

الهلال يعاود تدريباته:

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم المشاركون بصفة أساسية في مباراة النصر مرانًا استرجاعيًّا، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.

وفرض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو تدريبات تكتيكية، ثم أدى اللاعبون مناورة فنية، وتابع الحصة التدريبية، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 13 نقطة، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت، خلف الشباب المتصدر، ولكنه خاض 6 مباريات.

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