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الهلال يعلن إصابة لوشيسكو بـ فيروس كورونا
ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول حاليًا

الهلال يعلن إصابة لوشيسكو بـ فيروس كورونا

2020/11/16
الساعة 5:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يعلن إصابة لوشيسكو بـ فيروس كورونا
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال منذ قليل عن إصابة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الزعيم في بيان رسمي له أن المدرب يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة.

يذكر أن الزعيم يستعد حاليًا لمواجهة فريق النصر يوم 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن نادي الشباب.

يذكر أن الزعيم كان خرج من دوري أبطال آسيا 2020، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي استبعد بطل آسيا 2019 من البطولة.


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