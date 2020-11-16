الهلال يعلن إصابة لوشيسكو بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال منذ قليل عن إصابة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.

📃 أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق #الهلال الأول لكرة القدم الروماني "رازفان لوشيسكو" بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة. pic.twitter.com/D8RcRamcE7 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 16, 2020

وذكر الزعيم في بيان رسمي له أن المدرب يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة.

يذكر أن الزعيم يستعد حاليًا لمواجهة فريق النصر يوم 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن نادي الشباب.

يذكر أن الزعيم كان خرج من دوري أبطال آسيا 2020، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي استبعد بطل آسيا 2019 من البطولة.

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