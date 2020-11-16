باباجان يوجه انتقادات لاذعة لصهر أردوغان المستقيل

المواطن - ترجمة : عمر رافت

قال علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، إن الاستقالة المفاجئة لوزير المالية التركي، وزوج ابنة أردوغان الكبرى، بيرات البيرق، دون محاسبة كانت خطوة غير مسؤولة، حسبما ذكرت تي 24.

وتساءل باباجان قائلًا: “هل هناك شيء من هذا القبيل ليكون مسؤولًا عن الاقتصاد لمدة عامين ثم يختفي برسالة استقالة قصيرة؟ أي نوع من عدم المسؤولية هذا؟”.

انتقادات باباجان

وأوضح باباجان في مؤتمر حزبه في مقاطعة سكاريا الغربية أن” الثمن الذي تدفعه هذه الأمة لا يختفي مع شخص ما”.

واستقال البيرق صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في 8 نوفمبر من منصب رئيس وزارة الخزانة والمالية.

وانتقد باباجان، الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في النجاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في العقد الأول من حكمه، عدم وجود النقد الذاتي بين صفوف الحزب الحاكم.

وأضاف: “لقد وقع عشرات الآلاف من الناس ضحية للمراسيم القانونية، ولقد لعبت بسمعة الناس وشرفهم وخبزهم، هذا البلد أكبر منك أو من حزبك.”

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