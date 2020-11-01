بانيغا يقود الشباب لتحقيق فوز قاتل ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر والشباب التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1، بهدف قاتل للأرجنتيني بانيغا.

مباراة النصر والشباب:

وبدأت مباراة النصر والشباب بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمتهم في تحقيق الفوز، وطالب نجم العالمي، البرازيلي بيتروس، باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب نجم الليوث فابيو مارتينيز كرة رأسية خطيرة، إلا أن الحارس براد جونز تألق وأبعدها، قبل أن يُهدر فرصة أخرى سهلة أمام مرمى العالمي، وأطلق ماكيتي ديوب تسديدة، ولكن واصل حارس الأصفر تميزه وأمسكها.

وانطلق نجم العالمي، بيتي مارتينيز وأطلق تسديدة، ولكنها مرت أعلى مرمى الليوث، وحاول بانيغا هز الشباك، ولكن لم ينجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والشباب بتعادل الفريقين سلبيًّا.

شراحيلي يتقدم ويحيى يتعادل سريعًا:

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أحمد شراحيلي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 55 عن طريق كرة رأسية، ورفع قميص زميله خالد الغامدي الذي يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم ينتظر العالمي كثيرًا، حيث تمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 61 بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة، ليهز الشباك، وطالب لاعبو العالمي بركلة جزاء، ولكن لم يحتسبها الحكم، ثم شارك نواف العابد بقميص الليوث للمرة الأولى في الدقيقة 77.

هدف قاتل من بانيغا:

وأهدر بيتي مارتينيز فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة سهلة أمام الحارس، واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سددها بانيغا بنجاح ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط هامة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 7 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفضل الهدف القاتل الذي سجله بانيغا، فيما فشل النصر في الحصول على أي نقطة حتى الآن.

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