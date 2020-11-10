بايدن: لن أكون رئيساً حتى 20 يناير ورسالتي للجميع ارتدوا الكمامة

المواطن - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسالة للشعب الأمريكي، أنه لن يكون رئيساً رسمياً حتى يوم التنصيب الرسمي في 20 يناير 2021، ولكنه يؤكد على أمر واحد للجميع وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة، في ظل الارتفاع المتزايد لإصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :” لن أكون رئيساً حتى 20 يناير.. لكن رسالتي اليوم للجميع ارتدوا الكمامة”.

وعقد الرئيس المنتخب جو بايدن اجتماعاً مع فريق العمل الخاص بفيروس كورونا أمس الاثنين لمواجهة واحدة من أكبر المشاكل التي تزعج الولايات المتحدة، حيث يمضى وزميلته في الترشح، كامالا هاريس، قدما في عمليتهما الانتقالية، كما افتتح ملاحظاته بالاحتفال بنبأ فعالية لقاح فايزر ضد فيروس كورونا بنسبة 90٪، مؤكداً أن البلاد لا تزال على بعد أشهر من نهاية الوباء. وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية.

واجتمع بايدن مع مجلس استشاري مكون من 12 عضواً بقيادة الجراح العام السابق، فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، ديفيد كيسل، لدراسة أفضل السبل لترويض جائحة أودت بحياة أكثر من 237 ألف أمريكي. وتحدث في ويلمنجتون، ديلاوير، عن خططه لمواجهة جائحة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وأكد بايدن أن الأشهر المقبلة ستظل صعبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من الأنباء المشجعة حول لقاح فايزر لفيروس كورونا.

شارك الخبر