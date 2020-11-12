بايرن ميونيخ يصدم بواتينج

المواطن - مروة نبيل

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، غلق الباب في وجه مدافعه جيروم بواتينج بشأن تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي سينتهي في صيف عام 2021.

بايرن ميونيخ يفاجئ بواتينج

وأشارت صحيفة “بيلد”، إلى أن إدارة نادي بايرن ميونيخ اتخذت قرارًا صعبًا يتعلق بعدم منح المدافع الألماني صاحب الـ32 عامًا عقدًا جديدًا، مؤكدة أن الأشهر المقبلة لن تشهد أي محادثات رسمية بين الطرفين، ما يعني إمكانية رحيله مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

وجاء قرار إدارة النادي البافاري، على الرغم من مشاركة بواتينج بانتظام في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم الأساسية تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

بواتينج يرحل مجانًا

وكان دامير سمولجان، وكيل بواتينج، قد صرح مؤخرًا بأن موكله يشعر بالراحة في ميونيخ، كما أنه ينتظر تحدث المسؤولين معه بشأن تجديد عقده، رغبة منه في البقاء، ولكن قرار الإدارة النهائي يقضي بعدم التفاوض معه، ما سيمنحه فرصة اختيار وجهته المقبلة.

وهناك تقارير تربط بواتينج بعدد من الأندية منذ فترة طويلة، على رأسها الثنائي الإنجليزي، آرسنال وتوتنهام هوتسبير، ومن المتوقع أن يتلقى العديد من العروض خلال الفترة المقبلة.

كما أن المدافع الألماني بواتينج نفسه لا يمانع خوض تجربة خارج أوروبا، سواء باللعب في الدوري الأمريكي أو لأحد الأندية الآسيوية.

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