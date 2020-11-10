برنامج خاص لـ الغامدي حتى يناير 2021

المواطن - مروة نبيل

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن الغامدي بعد توقيعه لنادي الرائد رسميًا.

برنامج خاص لـ الغامدي

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن الإدارة الاتحادية ستُلزم عبدالرحمن الغامدي ببرنامج خاص حتى نهاية عقده مع الفريق في 1 يناير 2021، بعدما فضل الرائد عدم شراء المدة المتبقية من عقده، والانتظار حتى نهايته للالتحاق بصفوفه.

وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، أخرج الغامدي من حساباته تمامًا، ولم يطلب في تقريره الفني تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، قبل توقيعه إلى الرائد.

وكان نادي الرائد قد أعلن عن تعاقده مع صاحب الـ25 عامًا بعقد يمتد لمدة موسمين، ليمثل صفوفه بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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