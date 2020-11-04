بريطانيا تسجل نحو 500 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 492 وفاة بكورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة تم رصدها أمس الثلاثاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 47742، والإصابات إلى 1099059.

ووافق المشرعون البريطانيون اليوم الأربعاء على فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا، حيث صوتوا لصالح خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الهادفة لاحتواء العدوى التي تخرج عن السيطرة وترهق أطقم الخدمات الصحية.

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