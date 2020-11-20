بغلف يبتعد عن المشهد الرياضي مؤقتًا ويحدد موعد عودته

المواطن - محمد سمعه

أعلن عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، ابتعاده مؤقتًا عن المشهد الرياضي وعن كتابة أي تغريدات رياضية عبر حسابه في “تويتر” خلال الفترة المقبلة.

رسالة بغلف المهمة بعد إعلان ابتعاده المؤقت عن المشهد الرياضي:

وكتب عضو النصر عبر حسابه في “تويتر” : “أستودعكم الله، غياب مؤقت عن التغريدات الرياضية إلى ما بعد نهاية مباراتنا مع الجار، نسأل الله التوفيق فيها، ركزوا التغريدات الرياضية”.

الهلال يفوز برباعية في آخر ديربي:

وكنت آخر مباراة أُقيمت بين الهلال والنصر في دوري المحترفين، كانت في 5 أغسطس الماضي وانتهت بفوز الهلال برباعية لهدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.

وفي وقت سابق، حسم إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصة جنسية طاقم الحكام الذي سيدير نهائي كأس الملك 2020 بين فريقي الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة.

حكام أجانب لنهائي كأس الملك:

وتحدث القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “حكام أجانب سيديرون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لأن البطولة شارك فيها حكام أجانب حتى دور نصف النهائي”.

ومن المنتظر انطلاق نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الجاري، حيث سيقام على ملعب الملك فهد الدولي وفقًا لـ تقارير صحافية.

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