بلدية الدرب تتجاوب مع “المواطن” وتغلق مطعمًا يقدم وجبات ملوثة

المواطن- فهد القحطاني- الدرب

تجاوبت بلدية الدرب مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 15/ 11/ 2020م تحت عنوان “وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب”.

وقالت البلدية تعقيبًا على ما نشر: إنه بتوجيهات ومتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، تم زيارة الموقع من قبل مراقبين البلدية وإغلاق المحل لوجود مخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء حفظ المواد الغذائية مما تسبب في وجود مواد تعرضت للتلف والفساد وتم مصادرتها، حيث إن المواد المصادرة عبارة عن فواكه 2 ونص كيلو.

وأكد مذكور أن البلدية تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصحية، مشددًا على أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالمبادرة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940.

وأوضح أن خدمة 940 متاحة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وذلك حرصًا منها على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود البلدية يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرًا إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

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