بماذا علّق وليد الفراج بعد فوز النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على فوز النصر الأول بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن فاز العالمي على القادسية بثنائية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم السبت من برنامج “الدوري مع وليد” : “حقيقة رغم غياب 13 لاعبًا عن العالمي ما بين إصابات وكورونا، يجب أن نرفع القبعة ونُحيي العالمي، لأنه يستحق التقدير”.

فوز العالمي مهم لـ الدوري السعودي:

وأضاف الفراج: ” عودة العالمي للانتصارات، مهمة جدًّا لـ الدوري السعودي وقوته، رغم أننا لا زلنا في بداية الدوري والموسم”.

13 لاعبًا غابوا عن النصر:

وغاب عن النصر في المباراة كل من “عبدالرزاق حمدالله، بيتروس، كيم جين سو، نواف العقيدي، بيتي مارتينيز، عبدالعزيز الدوسري، وليد عبدالله، مايكون، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، خالد الغنام، عبدالله الخيبري”.

كما غاب المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن إدارة المباراة من دكة البدلاء لإصابته بـ كورونا.

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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