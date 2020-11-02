بوتين يلمح إلى رغبته في ترك الكرملين 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشارة نادرة بأنه يتطلع إلى ترك الكرملين بدلاً من الحكم كرئيس بقية حياته.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه تسريع قانون جديد غير متوقع في البرلمان الروسي يجعل الرئيس سيناتورًا مدى الحياة إذا غادر أعلى منصب في البلاد، وتم تقديم المشروع من قبل الرئيس الروسي نفسه بحيث يضمن له الحصانة القانونية والامتيازات حتى وفاته.

وسيسمح القانون لبوتين، 68 عامًا، وأي رئيس لاحق، بأن يصبح عضوًا في مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ مدى الحياة في غضون ثلاثة أشهر من ترك الرئاسة.

وقال مصدر في موسكو: بهذا القانون، تقلد روسيا نظام الحياة البريطاني القديم في مجلس اللوردات.

ويأتي القانون بعد أربعة أشهر فقط من تغيير بوتين للدستور للسماح له بتولي السلطة مثل القيصر من خلال السعي إلى ولاية جديدة مدتها ست سنوات في عام 2024، ومرة ​​أخرى في عام 2030.

وتم تفسير هذا التغيير على نطاق واسع على أن الرئيس الروسي يسعى للبقاء في السلطة حتى يبلغ من العمر 83 عامًا، وذلك بعدما جاءت النتيجة بأغلبية ساحقة من حيث موافقة المواطنين على التعديل.

ومع ذلك، يُجبر معظم المسؤولين الروس على الاستقالة بحلول سن السبعين، وربما تشير هذه القواعد الجديدة التي تمكن بوتين من أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ مدى الحياة في غضون ثلاثة أشهر من ترك الرئاسة إلى أنه يعتزم ترشيح خليفة له عاجلاً.

ويُعد بوتين بالفعل زعيم الكرملين الأطول خدمة منذ ستالين، حيث تولى الرئاسة الروسية من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وكان رئيسًا للدولة منذ ذلك الحين باستثناء أربع سنوات عمل كرئيس للوزراء بين عامي 2008 و 2012 عندما تولى الحليف دميتري ميدفيديف المنصب الأعلى.

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