تاريخ مواجهات السعودية وجامايكا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض مباراة السعودية وجامايكا التي تنطلق اليوم السبت، وذلك ضمن مباراة ودية من مباريات أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

4 مباريات ودية جمعت بين المنتخبين

وسبق للمنتخبان أن تقابلا في 4 مباريات ودية حيث كانت الأولى في عام 1998 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أما المباراة الثانية فأُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 وانتهت بفوز جامايكا بثنائية لهدف، أما المباراة الثالثة فانتهت بفوز السعودية برباعية دون رد في عام 1999 في أمريكا.

وانتهت نتيجة المباراة الرابعة بين المنتخبين بفوز السعودية بخماسية لهدفين في عام 2017 في جدة.

موعد مباراة السعودية وجامايكا

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر تحدث قبل مباراة السعودية وجامايكا قائلًا: “حارس الهلال عبدالله المعيوف أبلغني باعتزاله الدولي بعد لقاء اليمن في التصفيات، واحترمت قراره، وتواصلت معه لاحقًا لكنه متمسكًا بقراره”.

وأضاف رينارد: “قمت باستدعاء حبيب الوطيان لأنه كان يلعب مع الفتح، في آخر الجولات في الدوري بالموسم الماضي، وكان حارسًا جيدًا رغم أن فريقه كان مهددًا بالهبوط”.

وتابع مدرب المنتخب السعودي: “الوطيان حارس جيد، لماذا تعاقد الهلال معه برأيكم؟ هل لأنه حارس سيئ أم أرادوا إسعاده، أو أقنعوه ليكون على دكة البدلاء؟”.

وأضاف رينارد: “أيمن يحيى موهبة كبيرة وأُعجبت بأدائه في دوري الأبطال مع النصر، وربما يكون سالم الدوسري الجديد بالكرة السعودية، ومن وجهة نظري لا أرى بديلًا لـ ياسر الشهراني رغم أنني أتمنى وجود منافس له، وسلطان الغنام ومحمد البريك حسب وجهة نظري يتفوقان على سعود عبدالحميد”.

يذكر أن المعيوف لعب مع المنتخب السعودي ضد روسيا في افتتاح مونديال 2018 يوم 14 يونيو قبل عامين من الآن.

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