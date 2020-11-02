تجاوباً مع “المواطن”.. إصلاح الألعاب المتهالكة وتنظيف حديقة المحمدية بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان وبلدية المدينة مع ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان “حديقة المحمدية بجازان تشكو الإهمال والروائح الكريهة“، بادرت الأمانة لإصلاح ألعاب الأطفال في الحديقة.

وكان تقرير” المواطن” قد سلط الضوء على معاناة أهالي الحي ومرتادي حديقة المحمدية بمخطط 7 بمدينة جيزان من وجود روائح كريهة والألعاب الأطفال المتهالكة وعدم إكمال المشروع.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضا التفاعل السريع من قبل الأمانة والبلدية من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل.

من جانبه قدم أهالي الحي ومرتادي الحديقة شكرهم وتقديرهم لأمانة جازان وعلي رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل مثمنين جهوده وحرصه في خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن الأمانة والبلدية قامت بإزالة النفايات وتنظيف الحديقة وإصلاح جميع الألعاب الأطفال بعد يوم من نشر الخبر وطالب الأهالي بإكمال باقي الشروع.

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