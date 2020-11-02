تحلية المياه تعلن عن فتح التقديم في برنامج خبرة

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن فتح باب التقديم في “برنامج خبرة” وهو برنامج تدريبي يستهدف الخريجين السعوديين من حملة المؤهل الجامعي في عدد (22) تخصصاً، وفق التالي:

– شروط الالتحاق بالبرنامج:

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي (بكالوريوس) ولا يقل عن ممتاز أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون المتقدم متفرغاً للبرنامج وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم حديث التخرج.

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

– أبرز التخصصات :

تخطيط الإنتاج والإدارة الصناعية

إدارة المشاريع

الأبحاث في تقنيات التحلية

السلامة والبيئة في المنشآت الصناعية

التسويق والاستثمار

التخطيط والأداء المؤسسي

إدارة الإمداد

الدراسات القانونية

المراسم والعلاقات العامة

تقنية المعلومات

المراجعة الداخلية

العلاقات الدولية

الجودة

الموارد البشرية

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) خلال الفترة من 1442/3/15هـ الموافق 2020/11/1م وحتى الخميس 1442/3/26هـ الموافق 2020/11/12م .

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