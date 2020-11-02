تحلية المياه تعلن عن فتح التقديم في برنامج خبرة

المواطن - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن فتح باب التقديم في “برنامج خبرة” وهو برنامج تدريبي يستهدف الخريجين السعوديين من حملة المؤهل الجامعي في عدد (22) تخصصاً، وفق التالي:
– شروط الالتحاق بالبرنامج:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي (بكالوريوس) ولا يقل عن ممتاز أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم متفرغاً للبرنامج وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- أن يكون المتقدم حديث التخرج.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
– أبرز التخصصات :
- تخطيط الإنتاج والإدارة الصناعية
- إدارة المشاريع
- الأبحاث في تقنيات التحلية
- السلامة والبيئة في المنشآت الصناعية
- التسويق والاستثمار
- التخطيط والأداء المؤسسي
- إدارة الإمداد
- الدراسات القانونية
- المراسم والعلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- المراجعة الداخلية
- العلاقات الدولية
- الجودة
- الموارد البشرية
– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) خلال الفترة من 1442/3/15هـ الموافق 2020/11/1م وحتى الخميس 1442/3/26هـ الموافق 2020/11/12م .
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