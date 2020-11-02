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تحلية المياه تعلن عن فتح التقديم في برنامج خبرة

تحلية المياه تعلن عن فتح التقديم في برنامج خبرة

2020/11/02
الساعة 10:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحلية المياه تعلن عن فتح التقديم في برنامج خبرة
المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن فتح باب التقديم في “برنامج خبرة” وهو برنامج تدريبي يستهدف الخريجين السعوديين من حملة المؤهل الجامعي في عدد (22) تخصصاً، وفق التالي:

– شروط الالتحاق بالبرنامج:

  • أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الجامعي (بكالوريوس) ولا يقل عن ممتاز أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية.
  • أن يكون المتقدم متفرغاً للبرنامج وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
  • أن يكون المتقدم حديث التخرج.
  • أن يجتاز المقابلة الشخصية.

– أبرز التخصصات :

  • تخطيط الإنتاج والإدارة الصناعية
  • إدارة المشاريع
  • الأبحاث في تقنيات التحلية
  • السلامة والبيئة في المنشآت الصناعية
  • التسويق والاستثمار
  • التخطيط والأداء المؤسسي
  • إدارة الإمداد
  • الدراسات القانونية
  • المراسم والعلاقات العامة
  • تقنية المعلومات
  • المراجعة الداخلية
  • العلاقات الدولية
  • الجودة
  • الموارد البشرية

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) خلال الفترة من 1442/3/15هـ الموافق 2020/11/1م وحتى الخميس 1442/3/26هـ الموافق 2020/11/12م .


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