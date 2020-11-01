تخفيضات نوفمبر sweet november وموعد الجمعة البيضاء

المواطن - الرياض

يحتفي الكثيرون حول العالم بقدوم شهر نوفمبر من كل عام حيث تبدأ كلمة sweet november، في الظهور عبر محركات البحث لكن البعض لا يفهم المقصد من تلك الجملة ويتساءلون دائمًا عن السر وراءها.

سر تسمية sweet november في نوفمبر

ويعتبر شهر نوفمبر من أبرز شهور العام المفضلة لدى الكثيرين، وخصوصًا أنه يتضمن عروض الجمعة البيضاء في الدول العربية أو ما يعرف باسم الجمعة السوداء في العديد من الدول الأجنبية وما تتضمنه من عروض وتخفيضات حول العالم.

وتأتي تسمية نوفمبر باسم ” سويت نوفمبر” ، والذي تعني شهر الحب والسعادة، حيث إنه في عام 2001 عُرض الفيلم الأمريكي Sweet November، والذى تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تنشأ بين مدير تنفيذي لإعلانات وامرأة، ولكن وخارج جميع التوقعات يقضيان معًا شهرًا واحدًا مع بعهم البعض، فتتغير حياتهما للأبد.

فيلم sweet november

وبالرغم من مرور حوالي 20 عامًا على الفيلم، والذي لم يحصد إيرادات عالية فور انطلاقه لأول مرة، إلا أن الكثير من الشباب يفضلونه بسبب الحالة الرومانسية التي تسيطر على أحداثه، بل إنّ أغلب هؤلاء تمنوا لو تحققت القصة الخاصة بالفيلم على أرض الواقع وباتت حقيقة يعيشونها في حياتهم.

بينما كان لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، رأي آخر في سر التسمية، فنشرت أن السر خلف مصطلح ” سويت نوفمبر” ، لا علاقة له بالحب لكنه يعتبر من أبرز المسميات الأجنبية الشائعة التي يدركها البعض بشكل خاطئ، حيث جاء مصطلح سويت نوفمبر ضمن أوائل تلك المصطلحات، فلا علاقة بالاسم والذى يتداوله الجميع بالتفاؤل أو الرومانسية أو الحب، لكنّه أشيع وبدأ ينتشر على أساس خاطئ.

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