تدشين حساب وزارة التعليم في منصّة العمل التطوّعي

المواطن - الرياض

دشّن وكيل وزارة التعليم للتعليم العام ورئيس اللجنة العليا للتطوع بالوزارة، د. محمد بن سعود المقبل، حساب الوزارة في منصّة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي ستسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.

وكشف د. المقبل عن تسجيل وزارة التعليم عبر حسابها في المنصة 148,184 متطوّعًا ومتطوّعة في القطاع التعليمي بالمملكة، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الجهود التطوّعية وتوفير الإمكانيات المساندة لها وتحديد الفرص التطوعية وتنوّعها، بهدف تعزيز قيم التطوع لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وغرسها كقيم ‏سلوكية بين النشء.

وقال: إنّ تدشين الحساب يأتي إيمانًا من الوزارة بالعمل التطوّعي، والذي حثّت عليه قيمنا الإنسانية والإسلامية، ويعدّ فرصةً لتوثيق التجارب التطوّعية التي تقدّمها وزارة التعليم ودعمها، خاصةّ مع المرحلة الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مبينًا أنّ الأعمال التطوعية شهدت ارتفاعًا كبيرًا مع الجائحة فيما يتعلّق بالجهود التطوّعية الصحية واللوجستية، والتي جاءت بدعم وقيادة من قبل معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.

وأضاف أنّ الوزارة ستعمل بكافّة قطاعاتها التي تشمل التعليم العام والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات وإدارات النشاط والكشّافة، بالتعاون والتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية للوصول إلى مليون متطوّع ومتطوّعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنّ ‏وزارة التعليم من الشركاء الإستراتيجيين لتحقيق هذا الهدف، ‏سواء على مستوى إعداد المتطوعين أو على مستوى الأعمال التطوعية.

يُذكر أنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دشّنت منصة العمل التطوعي التي تسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية، كما تظهر الساعات التطوعية وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر، وتسهّل على المتطوعين والمتطوعات الالتحاق بالفرص التطوعية وتساعد المنظمات الحكومية وغير الربحية في استقطاب المتطوعين، وتمكينهم من ممارسة العمل التطوعي بما يتناسب مع مهاراتهم.

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