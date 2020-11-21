ترامب يريد إنهاء حق منح الجنسية لأطفال المهاجرين قبل ترك منصبه

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير صحيفة بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولادته دونالد ترامب يفكر في توقيع أمر تنفيذي ينهي حق منح الجنسية لأطفال المهاجرين، وذلك قبل أن يغادر المكتب البيضاوي.

ونقلت صحيفة The Hill عن مصادرها أن أعضاء إدارة ترامب يناقشون القضية بوتيرة متزايدة، آملين في دفع الرئيس لاتخاذ إجراء قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين في 20 يناير.

وبموجب القانون الحالي، يُمنح جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الجنسية تلقائيًا، بغض النظر عما إذا كان آباؤهم أمريكيين أم لا، ومن المرجح أن الأمر التنفيذي الذي يسعى ترامب لتوقيعه أن يضع حداً لمثل هذا الإجراء القانوني.

ورفضت إدارة ترامب التعليق على هذه القضية، وبدلاً من ذلك، أصدر نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود دير، بيانًا قال فيه: منذ توليه منصبه، لم يتردد الرئيس ترامب أبدًا في استخدام سلطته التنفيذية القانونية لدفع سياسات جريئة والوفاء بالوعود التي قطعها للشعب الأمريكي.

وقال بعض علماء الدستور إن أي أمر تنفيذي يوقعه ترامب بشأن هذه القضية لن يصمد أمام القانون، ويجادلون بأن حق المواطنة محمي بموجب التعديل الرابع عشر، ومع ذلك، فإن المحاكم لم تصدر حكمًا نهائيًا في هذه القضية.

وعلى الرغم من وجود ترامب في البيت الأبيض منذ 4 سنوات إلا أنه يبدو أن إدارته في حالة اندفاع للمضي قدمًا في مبادرات جريئة قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين كالرئيس الـ 46 للبلاد.

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