ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

سقط فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، في فخ الخسارة ضد توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من قمة الدوري الإنجليزي بين توتنهام والسيتي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق توتنهام، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب هيونح مين سو نجم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

ومن خلال هجمة مرتدة من اللاعب سيرجي أورييه إلى بيرجوين ثم إلى الكوري الجنوبي سون، حيث مرر الأخير الكرة إلى هاري كين ليسجل هدفًا ثانيًا في شباك مانشستر سيتي ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل في الدقيقة الرابعة عشرة.

وسيطر السيتي في المباراة لإحراز هدف التعادل بالشوط الأول، لكن توتنهام اعتمد على الهجمات المرتدة.

وأحرز مانشستر سيتي هدفًا بالدقيقة السابعة والعشرين عبر الفرنسي إيمريك لابورت ولكن تم إلغاؤه بسبب لمس اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس للكرة بيده، قبل وصولها إلى لابورت.

وانتهى الشوط الأول من قمة الدوري الإنجليزي بين الفريقين بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

واستمر مانشستر سيتي مع بداية الشوط الثاني في فرض سيطرته الهجومية، من أجل إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة.

وسدد الجزائري رياض محرز تصويبة لكنها وصلت سهلة إلى حارس توتنهام، الفرنسي هوجو لوريس بمنتهى السهولة بالدقيقة الثالثة والخمسين.

ونجح توتنهام في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بالدقيقة السادسة والستين، لتتأزم الأمور على فريق مانشستر سيتي.

وحاول المدرب الإسباني بيب جوارديولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه لفريق مانشستر سيتي؛ حيث دفع بكل من اللاعب الإنجليزي فيل فودين ومواطنه رحيم سترلينج على حساب رياض محرز وبيرناردو سيلفا ولكن دون أي جدوى.

توتنهام يحسم قمة الدوري الإنجليزي بثنائية نظيفة:

ولم تتغير نتيجة المباراة حتى انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في مباراة أُقيمت على ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي حاليًّا برصيد 20 نقطة، أما تشيلسي فيوجد بالمركز الثاني برصيد 18 نقطة، وليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يوجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يُوجد ساوثهامبتون بالمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

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