تردد قناة on sport

قناة أون سبورت هي قناة فضائية خاصة بعرض المباريات خاصة بالألعاب تعرض جميع المباريات وتقدم برامج تقوم بتحليل البرامج ويمكن تحميلها بالبحث عن تردد قناة on sport لأنها قناة مميزة.

قناة أون سبورت وتعدد جماهيرها

كل يوم يزداد عدد مشاهدي قناة أون سبورت، ولذلك سوف يذكر لنا موقع المواطن طريقة تنزيلها وتردد القناة والبرامج التي توجد على القناة.

معلومات عن قناة أون تايم سبورت

تعتبر قناة أون تايم سبورت من القنوات الرياضية الجميلة التي يشاهدها جميع الفئات العمرية التي تعشق الكرة فهى قناة مخصصة لعرض المباريات والبطولات سواء كانت بطولات محلية أو دولية.

تعرض جميع أنواع الرياضة من كرة قدم وكرة سلة وسباحة وبطولات سكواش وغيرها من الرياضة.

تتكون قناة أون تايم سبورت من قناتين تم دمجهم في مارس ألفين وعشرين هما قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت وهما قنوات مصرية.

تردد قناة on sport

لكل من يعشق هذه القناة يمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على الرسيفر الخاص بك سواء كان إتش دي أو رسيفر عادي فيكون تردد قناة on sport هو:

تردد القناة: عشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون (10853).

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة: سبعة وعشرون ألف وخمسمائة (27500).

ومعامل تصحيح الخطأ لقناة أون سبورت هو خمسة على سته (5/6).

ما هى أهمية القناة في عام ألفين وعشرين؟

قناة أون سبورت تقوم القناة حاليًا بعرض المباريات الخاصة بالدوري المصري الممتاز وكأس مصر والسوبر المصري.

قد منعت هذه المباريات في جميع أنحاء العالم لشهور بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا.

كما تعرض القناة الدوري الأوروبي والإنجليزي ومباريات الدوري المصري من الدرجة الأولى الممتاز.

البرامج التي تحتويها قناة on sport

تعتبر قناة أون سبورت من القنوات التي تعرض مجموعة من البرامج التي تخص الرياضة وبالأخص كرة القدم، فإن برامجها عبارة عن استوديو تحليلي للمباريات التي تذاع بث مباشر على القناة.

كما تتمثل برامجها في استضافة الضيف المحلل الكوري حيث يقوم بالتعليق على المباراة وما فيها من عيوب للاعبين والحكام وحراس المرمى.

كما تقوم القناة بعرض مباريات الدوري السابق كتذكرة للمشاهدين.

وتقوم القناة بعرض مباريات للفريق الخصم خاصة إذا كان من دولة أخرى ويلعب في اليوم التالي مع الفريق المصري كتذكرة ومعرفة للجمهور.

البرامج التي تذاع على قناة أون سبورت

تعرض القناة برنامج جمهور الثالثة والذي يقدمه الإذاعي إبراهيم فايق ويقوم باستضافة عدد من نجوم كرة القدم وعمل معهم حوار وتعليقات فكاهية.

كما تقوم القناة بعرض برنامج تحليلي لعرض المباراة والتحليل بعد المباراة باستضافة مجموعة من الضيوف المتخصصين في مجال كرة القدم.

كما تقوم القناة بعرض برنامج ملعب أون تايم وهو برنامج يقدمه الإذاعي أحمد شوبير ويعلق على المباريات واللاعبين والحكام في جميع المباريات التي تقام سواء كان مباريات محلية أو مباريات دولية.

كما تعرض القناة برنامج بي أون تايم.

وتقوم القناة بعرض برنامج استاد مصر وهو برنامج تحليلي يقوم بتحليل المباريات بعد أن تقام وتلعب مباشرةً.

تردد قناة أون سبورت على التلفزيون الأرضي

كما لم تنسى القناة مشاهديها من الذين لا يمتلكون رسيفرات من بث القناة على التلفزيون الأرضي والقنوات الأرضية ليكون ترددها على التلفزيون الأرضي هو:

32 uhf نايل 500 تايم 11449.

كما تتميز القناة بصورتها الجميلة المميزة التي تحتوي على ألوان جذابة سواء كان في ال إتش دي او في الرسيفرات العادية أو حتى القناة الأرضية.

كيف يمكن إدخال القناة على الرسيفر؟

يمكنك إدخال تردد القناة يدويًا بكل سهولة عن طريق أن يقوم الشخص بتنزيل القناة بكل سهولة بإتباع الخطوات الآتية:

من خلال الضغط على كلمة القائمة منيو.

ستظهر له صفحة موجود فيها التركيب يقوم بالنقر عليها.

ستجد أن هناك صفحة ظهرت لديك قم بكتابة فيها بيانات القناة صحيحة من حيث التردد وهو 10853 واختيار القمر الصناعي نايل سات.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة معدل الاستقطاب والترميز ثم قم بالضغط على كلمة البحث ستجد أن الرسيفر يبحث عنها وقد قام بتنزيل القناة بكل سهولة.

تنزيل القناة اوتوماتيك من غير بحث

إذا كنت لا تستطيع كتابة هذه العلامات والمعلومات الخاصة بالقناة حتى تتم عملية التنزيل على الرسيفر بكل سهولة فإن مؤسس القناة حرص على تواجدها على القمر الصناعي نايل سات حتى تكون في متناول من يرغب في تنزلها.

فأغلب القنوات الأخرى تكون على هذا القمر ولذلك إذا قمت بالبحث عن هذه القناة بخاصية الأوتوماتيك الموجودة في الرسيفر دون كتابة التردد والقمر أو معدل الاستقطاب ستجدها قد تم تنزيلها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

قم بالضغط على منيو أو القائمة.

قم بالنقر على الخانة المكتوب فيها قنوات التليفزيون.

ستجد صفحة ظهرت أمامك قم بالضغط على البحث المجاني أو الأوتوماتيك على حسب ما يكون مكتوب على الرسيفر الخاص بك.

ثم قم بالضغط على كلمة البحث.

ستجد أن جميع القنوات الموجودة على القمر نايل سات تم تنزيلها وهي تكون من ضمنهم.

بعد أن تعمل نعم حفظ بناء على رسالة من جهاز الرسيفر الخاص بك.

بعد ذلك قم بالبحث عن القناة بواسطة علامة البحث الموجودة على الريموت سواء بالحروف اون سبورت.

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